Real Madrid-PSG : combien y aura-t-il d’argent sur le terrain (et qui a l’équipe la plus chère) ?

De son côté, le Real, club le plus titré de l’histoire, et vainqueur de trois des quatre dernières Ligue des champions, a, lui, amassé 675 millions d’euros l’année dernière, ce qui en fait le 2e club le plus riche du monde, derrière l’intouchable Manchester United (le PSG est 7e de ce classement). Plus concrètement, on peut aussi mesurer, et comparer, la force de frappe de ces clubs en additionnant la valeur supposée des joueurs composant les onze types. On s’est prêté à cet exercice avec le Real Madrid et le PSG, en prenant pour base les chiffres du site référence en la matière, Transfermarkt.com.