Real Madrid-PSG : quelle équipe Zidane va-t-il aligner pour affronter la bande à Neymar ?

Keylor Navas devrait prendre place dans les buts. Le Costaricien ne souffre d'aucune comparaison avec le numéro deux du poste Kiko Casilla. En effet, lors de cette saison 2017/2018, Zidane a fait deux fois plus appel à Navas (14 rencontres disputées contre 7) qu'à l'Espagnol.





En défense, l'ancien numéro 10 des Bleus devrait s'appuyer sur Nacho, Varane, Ramos et Marcelo. Et le premier cité fait figure de surprise. D'après AS, le coach madrilène aurait décidé d'aligner le polyvalent défenseur espagnol de 28 ans. D'une part, car le titulaire habituel, Dani Carjaval, est suspendu pour ce choc, mais, aussi, en raison de ses étonnantes statistiques sous le maillot merengue. Avec 17 rencontres disputées, il est le second défenseur le plus utilisé par "Zizou" cette saison (devant Varane et Ramos), et présente depuis sa carrière professionnelle entamée en 2011 le bilan flatteur de 15 victoires, un nul et une seule défaite (survenue en 2015, lors d'une entrée en jeu face à Schalke alors que son équipe était déjà menée).





Surtout, le numéro 6 formé au Real Madrid aura la lourde tâche d'annihiler la virtuosité du Parisien Neymar, son adversaire direct. Mais frustrer le PSG, Nacho l'a déjà fait. Lors du dernier voyage des Parisiens à Bernabeu en 2015 (lors de la phase de poules de la C1), il avait ainsi inscrit l'unique but victorieux du Real (1-0), face à un Paris Saint-Germain séduisant mais manquant cruellement de réalisme.