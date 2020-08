Ligue des champions : Lyon assomme City et rejoint le PSG dans le dernier carré

L'OL a réédité l'exploit. Et quel exploit là ! Huit jours après leur qualification arrachée à Turin, les Gones ont déjoué tous les pronostics et créé la sensation en éliminant Manchester City (1-3), ce samedi 15 août au soir, à Lisbonne, grâce à un but de l'incontournable Maxwel Cornet, le héros de la double confrontation de 2018, et un doublé de Moussa Dembélé, entré en fin de match. En plein rêve éveillé, les protégés de Rudi Garcia s'invitent dans le dernier carré de la C1, pour la deuxième fois de leur histoire après 2010. En demies, ils défieront le Bayern Munich, qui a humilié le Barça (8-2) vendredi.

Face aux Citizens de Pep Guardiola, les premiers à avoir fait chuter l'entraîneur Zidane en Ligue des champions, Lyon y a cru tellement fort, qu'il a réussi à briser le silence du huis clos. Entre les cris d'encouragement des remplaçants, et les vives protestations des joueurs à chaque action litigieuse, l'OL a rempli de son énergie le vide du stade José-Alvalade. Devant grâce à Cornet (24e, 0-1), auteur de son 4e but en trois matches face aux Anglais, puis rejoint au score après l'heure de jeu sur une frappe précise De Bruyne (69e, 1-1), Lyon a souffert mais a su faire le dos rond pour aller chercher sa qualification.