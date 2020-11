REVIVEZ - Porto-Marseille (3-0) : tout proche de la sortie, l'OM égale le record de défaites

Zéro point, zéro but, trois défaites... et le bonnet d'âne pour l'OM. Après une entame ratée au Pirée, battus dans le temps additionnel par l'Olympiakos de Mathieu Valbuena (1-0), puis une correction reçue à domicile, contre Manchester City (0-3) la semaine passée, les Phocéens se devaient de réagir pour continuer à rêver d'Europe. Mais la soirée a tourné au cauchemar. L'Olympique de Marseille, humilié ce mardi à Porto (3-0), a quasiment abandonné toute chance de qualification. Avec, en prime, un triste record de douze défaites d'affilée en C1, à égalité avec la série d'Anderlecht entre 2003 et 2005.

Maladroits et peu concernés, les Marseillais se sont fait punir en tout début de match. Aux abords de la surface, Jesus Manuel Corona a profité de deux contres favorables, après une erreur de relance de Caleta-Car. Il a centré vers le second poteau pour Moussa Marega, qui n'a pas tremblé au moment de conclure (4e, 1-0). Mené 1-0, l'OM a eu l'occasion de recoller au score. Mais Dimitri Payet a tiré au-dessus du but le penalty sifflé pour une faute de Malang Sarr sur Thauvin (10e). Dans sa carrière, le meneur olympien a désormais disputé 18 matchs de Ligue des champions, sans jamais réussir à marquer.