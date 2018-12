Ligue des champions : comment suivre la rencontre entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Paris Saint-Germain

Ce mardi, le Paris Saint-Germain joue une nouvelle fois sa tête en Ligue des champions lors d’un déplacement périlleux à Belgrade, pour croiser le fer avec l’Etoile Rouge. Deuxième au classement du groupe C après leur succès au Parc des Princes face à Liverpool il y a deux semaines (2-1), les Parisiens voudront absolument prendre les trois points pour s’assurer la qualification pour les huitièmes de finale de la C1.





L’affrontement entre les hommes de Thomas Tuchel et ceux de Vladan Milojević sera à suivre sur RMC Sport 1 et bien évidemment en direct commenté sur notre site, avec un coup d’envoi prévu à 21h dans l’enfer du Marakana, le stade Rajko Mitić. Dans le même temps, les deux autres cadors du groupe, Liverpool et Naples, vont s’affronter à Anfield avec le même objectif que les Rouge et Bleu, à savoir la qualification pour le tour suivant.