REVIVEZ - Etoile de Belgrade-PSG (1-4) : grâce à un succès éclatant, les Parisiens se qualifient pour les 8es de finale de la Ligue des champions

Au retour des vestiaires, les Parisiens vont subir les attaques serbes sur un rythme élevé avant de céder à la 55ème minute sur un but de Gobeljic, qui trompe Buffon d'une demi-volée du droit bien placée. Paradoxalement, ce but de l'Etoile Rouge va avoir le mérite de réveiller les Parisiens qui vont reprendre le contrôle du ballon et repartir de l'avant. Avant le dernier quart d'heure de jeu, sur un coup-franc obtenu par Neymar et excellemment frappé par Di Maria, Marquinhos va creuser l'écart d'une tête puissante pour le but du 3-1.





Dans les arrêts de jeu, c'est Kylian Mbappé, auteur d'un match XXL, qui va inscrire un but amplement mérité. Sur une contre-attaque, le prodige tricolore va corser l'addition tout en sérénité, du plat du pied droit, pour un score final de 4-1. Grâce à ce succès, les Parisiens se qualifient pour les huitièmes de finale et finissent en tête du groupe C, devant Liverpool, qui s'est imposé dans le même temps face à Naples grâce à un but de Mohamed Salah (1-0).





Les hommes de Thomas Tuchel vont connaître leur adversaire pour le tour suivant lundi prochain, le 17 décembre. Le tirage au sort du premier tour de la phase finale se fera au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.