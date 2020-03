Ligue des champions : Mbappé souffre d'une angine et pourrait manquer PSG-Dortmund

FOOTBALL - L'attaquant du PSG Kylian Mbappé, malade, a manqué les derniers entraînements de son équipe. Une absence préoccupante à la veille du choc contre Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Ce n'est, certes, qu'une tuile parmi d'autres, mais c'est peut-être bien la plus grosse de toutes. A la veille de recevoir Dortmund, ce mercredi 11 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le PSG, battu 2-1 à l'aller en Allemagne, privé de Marco Verratti et Thomas Meunier suspendus, privé de ses spectateurs au Parc des Princes en raison du coronavirus, et devant s'appuyer sur des joueurs à court de rythme tels Thiago SIlva, Neymar ou Angel Di Maria, craint désormais de devoir se passer, pour ce rendez-vous crucial, des services de son meilleur buteur, Kylian Mbappé.

"Kylian est malade, il a une angine depuis deux jours. Ce n'est pas grave mais il ne s'est pas entraîné (ni lundi ni ce mardi matin, ndlr). On décidera demain (mercredi) à 11h (horaire de l'ultime séance d'entraînement avant le match). On doit déjà attendre pour voir s'il peut s'entraîner, peut-être ce (mardi) soir en individuel. Peut-être que ce sera aussi possible demain (mercredi) et qu'il jouera. On doit attendre", a en effet déclaré son entraîneur, Thomas Tuchel, ce mardi.

"Il a un peu de fièvre mais pas trop"

S'il est trop tôt pour évoquer un éventuel forfait, il est probable que le joueur ne soit pas suffisamment remis et qu'il dispute ce match diminué, voire qu'il le débute sur le banc des remplaçants. Ce que le coach a lui-même admis ce mardi, lorsque la question lui a été posée : "Est-ce qu'un joueur peut être à 100% s'il ne s'entraîne pas pendant trois jours ? Il est malade depuis deux jours (il n'y avait pas d'entraînement dimanche, ndlr). Ce sont des spéculations. Les angines sont différentes. On peut avoir une chose grave et être vraiment malade. Ce n'est pas le cas de Kylian. Il a un peu de fièvre mais pas trop. Peut-être qu'il pourra un peu s'entraîner aujourd'hui et continuer demain (mercredi) pour jouer. Mais c'est trop tôt pour parler de ça."

Le coup serait dur : sur les trois derniers matchs, le Français a inscrit six buts, dont un triplé à Lyon (1-5) mercredi dernier. En parallèle, Edinson Cavani, qui tient la corde pour débuter à la pointe de l'attaque, enchaîne, lui, les ratés invraisemblables dernièrement, tandis que Neymar et Angel Di Maria, récemment blessés, peinent à retrouver une condition physique optimale. Une certitude : en cas d'absence de Kylian Mbappé, l'Espagnol Pablo Sarabia serait propulsé titulaire.