VIDÉO - Ligue des champions : quels adversaires potentiels pour le PSG et Lyon en huitièmes de finale ?

On y voit plus clair sur le futur du PSG et de l'OL en Ligue des champions. Qualifiés pour les huitièmes de finale, qui se joueront les 18-19 et 25-26 février pour les matches allers et les 10-11 et 17-18 mars pour les matches retours, les deux clubs français seront fixés sur leur sort lundi 16 décembre, à l'issue du tirage au sort à Nyon, au siège de l'UEFA. En attendant que les boules livrent leur vérité, Parisiens et Lyonnais peuvent déjà se projeter sur leurs possibles futurs adversaires en phase à élimination directe.

Pour rappel, selon le règlement de la Coupe d'Europe, Paris et Lyon ne peuvent pas s'affronter puisque les clubs d'un même pays ne peuvent se jouer avant le stade des quarts de finale de la compétition. Ils ne peuvent pas non plus retrouver le Real Madrid et le RB Leipzig, qui étaient dans leur groupe respectif.