Ligue des champions : tirage au sort, dates des matchs, adversaires potentiels... Ce qui attend le PSG et Lyon en 8e de finale

En tenant compte des contraintes du tirage au sort, la liste des adversaires possibles est la suivante :





- Atlético de Madrid (ESP)

- Tottenham (ANG)

- Schalke 04 (ALL)

- AS Rome (ITA)

- Ajax d'Amsterdam (P-B) ou Bayern Munich (ALL)

- Manchester United (ANG) ou Juventus de Turin (ITA)





On le voit, le PSG a donc de grandes chances de tirer un gros poisson, malgré sa première place. Schalke et l’Ajax apparaissent comme les adversaires potentiels les plus accessibles, le Bayern Munich et la Juventus comme les pires (mais ils peuvent encore terminer premiers de leur groupe s’ils s’imposent ce mercredi soir). Mais notons que Paris est tout de même déjà certain d’éviter le FC Barcelone et le Real Madrid, ce qui n’est pas rien.