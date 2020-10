Ligue des champions : un groupe relevé pour le PSG, une carte à jouer pour l'OM et Rennes

En revanche, pour le PSG c'est la soupe à la grimace. Pourtant placé dans le chapeau 1, les Parisiens ont été placés dans l'un des groupes les plus ardus de la compétition. Ils retrouveront le RB Leipzig pour un remake de la dernière finale de Ligue des champions. Les Red Devils de Pogba et Martial se dresseront aussi sur leur route. Pas forcément un bon souvenir pour les joueurs de Thomas Thuchel, piteusement sortis en 2019 par les Mancuniens. Pour ne rien arranger, les vices champions d'Europe devront gérer un - toujours difficile - déplacement en Turquie du côté d'Istambul.

Chez les autres cadors, le Bayern et l'Atletico devraient dominer un groupe A dont ils sont les deux claires locomotives. Le groupe D de Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta et Midtjylland apparaît comme particulièrement joueur. Le groupe G offrira un duel de gala entre la Juventus de Cristiano Ronaldo et le Barça de Lionel Messi. Les deux joueurs s'affronteront pour la première fois en poules. Enfin le Real Madrid et le Borussia Dortmund ont bénéficié de tirages relativement favorables.