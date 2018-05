Ligue des champions : Zinédine Zidane marque une nouvelle fois l'histoire du football

La finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à Liverpool s'est tenue le 26 mai 2018 à Kiev. Elle a été remportée par l'équipe madrilène avec un score de trois buts à un. A la tête du Real Madrid depuis plus de deux ans, Zinédine Zidane est le seul entraîneur à avoir remporté trois fois d'affilée la Ligue des champions.



