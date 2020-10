EN DIRECT - Croatie-France : jamais deux sans trois pour les Bleus ?

Jamais deux sans trois ? Le 8 septembre, deux ans après le sacre mondial, les Bleus avaient retrouvé la Croatie au Stade de France. Ils leur avaient infligé la même correction (4-2) que lors de la finale de la Coupe du monde 2018. Malmenés en première période, bien que devant à la pause (2-1), les hommes de Didier Deschamps avaient fini par s'imposer grâce à un réalisme offensif implacable. Ce mercredi (à 20h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), les champions du monde se déplacent à Zagreb pour rebondir, après avoir joué avec le frein lors du triste nul contre le Portugal (0-0) dimanche.

Co-leader du Groupe 3 avec le Portugal, qui reçoit de son côté la Suède sans Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19, l'équipe de France est en quête d'énergie et d'inspiration. À l'image d'Antoine Griezmann, apparu éteint lors de ses dernières sorties avec le maillot tricolore. "Comme tout joueur, il y a des hauts et des bas. Il est dans une période un peu plus compliquée sur le plan offensif. Mais je vois un joueur prêt à défendre, à faire des efforts pour ses coéquipiers, là-dessus on ne peut pas le remettre en question", a commenté le capitaine des Bleus Hugo Lloris, qui a appelé à ses partenaires à "l'aider".