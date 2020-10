Equipe de France : vers un problème Griezmann ?

Et si le malaise Griezmann au FC Barcelone s’étendait à l’équipe de France ? Le créateur tricolore, en retrait depuis quelques matchs, laisse craindre que ses prestations sous le maillot bleu puissent prendre exemple sur son travail sous la tunique blaugrana. En effet, depuis son arrivée au sein du club catalan à l’été 2019 contre 120 millions d’euros, le natif de Mâcon peine à trouver sa place. Trop peu décisif, il est régulièrement pointé du doigt par la presse espagnole pour ses prestations en dents de scie. La saison dernière, "Grizi" a disputé 48 matchs pour 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, pour 9 réalisations et 4 offrandes en championnat.

Le jeu des comparaisons est cruel. Lors de son passage à l’Atlético de Madrid, Griezmann, utilisé derrière l’attaquant, a toujours franchi la barre des dix buts en championnat sur une saison. Son plus faible total ? Quinze buts lors de sa dernière saison en 2018-2019. Les deux saisons précédentes s’étaient conclues avec des bilans de 19 et 16 buts, alors qu’il avait réussi la performance d’inscrire plus de vingt buts en Liga lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016.