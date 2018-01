Ligue des Nations : la France hérite de l’Allemagne et des Pays-Bas

La Coupe du monde en Russie ne démarre que dans 140 jours. Mais ce mercredi, les Bleus avaient les yeux rivés sur une autre compétition. Le tirage au sort de la Ligue des Nations a eu lieu ce mercredi matin. Pour cette première édition, l'équipe de France a hérité d'un groupe très relevé avec l’Allemagne et les Pays-Bas.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.