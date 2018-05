Ligue Europa : malgré la défaite face à l'Atlético Madrid, plusieurs millions d'euros dans les caisses de l'OM

Vaincu sur le terrain mercredi soir face à l'Atlético Madrid (3-0), l'OM serait-il vainqueur sur le plan financier ? Au lendemain de sa défaite, le club marseillais peut en effet se consoler grâce aux retombées économiques de son parcours européen. Même si celles-ci sont sans commune mesure une victoire et une qualification en Ligue des Champions, synonyme de jackpot, elles sont loin d'être négligeables.





Dans le détail, l'UEFA va redistribuer 399 millions d'euros aux 48 clubs ayant participé à l'Europa League durant la saison qui vient de s'écouler. Comme les autres équipes engagées en phase de poules, Marseille a touché 2.6 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 1.26 million de primes de performance. Sans surprise en effet, plus une équipe avance dans la compétition, plus elle engrange de chèques : 360.000 euros pour chaque victoire et 120.000 euros pour chaque match nul au cours de la phase de groupe. Les vainqueurs de ces groupes toucheront ainsi 600.000 euros et les finalistes 300.000 euros. Quid de l'OM ? Au total, avec la somme supplémentaire allouée au finaliste de l'épreuve -3,5 millions-, la somme devrait avoisiner les 11,5 millions d'euros. "Globalement, l'OM va encaisser environ 15 millions d'euros", a même assuré au quotidien La Provence Pierre Rondeau, économiste du sport.