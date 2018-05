Ligue Europa : OM, aux larmes !

Les supporters de l'OM pensaient qu'elle allait gagner la coupe de la Ligue Europa mercredi 16 mai 2018. Ce fut une grande désillusion, car elle fut battue 3 à 0 par l'Atletico Madrid. Le comble, Dimitri Payet le capitaine de l'OM, a même dû quitter le terrain à cause d'une blessure. Il a été réconforté par Antoine Griezmann qui, lui, a marqué deux buts pour l'Atletico. Cela lui vaudra assurément une place parmi l'équipe des Bleus en Coupe du monde.



