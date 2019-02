Pour remplacer Rudi Garcia, l’OM pense... à Laurent Blanc

Reste que, sauf démission de Rudi Garcia (ou rupture de contrat à l'amiable), l’affaire demeure de l’ordre du projet lointain. Et, au regard des déclarations de l’actuel entraîneur de l’OM, lundi soir en conférence de presse, un départ avant l’issue de l’actuelle saison ne fait pas partie de ses plans. "Mon degré de motivation n’est pas du tout altéré, plus c’est dur plus je suis motivé, a-t-il ainsi affirmé. Je donne le meilleur de moi-même, et je n’ai pas fini encore de le donner."