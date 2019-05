Dix ans plus tard, Juninho revient à Lyon, mais pour y faire quoi exactement ?

Ce binôme dessine quelque chose comme un duo expérimental d’entraîneurs, où Juninho prendrait plus de hauteur par rapport au terrain, sans que Sylvinho ne vienne jamais rogner sur ses prérogatives (et sans doute réciproquement). Concernant le rôle exact de l’idole, Jean-Michel Aulas a aussi dit ceci la semaine dernière : "Juninho va arriver pour s’occuper de tout ce qui est recherche de nouveaux joueurs et avoir une fonction de développement et de recrutement qui sera amplifiée. Ses fonctions sont complémentaires de celles de Florian Maurice. Comme il connaît parfaitement bien l’Olympique Lyonnais et tout le football français et européen, on est fier de pouvoir l’associer à ce projet."