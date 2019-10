EN DIRECT - Lille-Chelsea : Ikoné et Osimhen titulaires côté Dogues, Kanté présent pour les Blues

AVANT-MATCH - Ce mercredi soir, les joueurs du Lille OSC accueillent Chelsea pour le compte de la deuxième journée du groupe H de la Ligue des champions, avec pour ambition d'empocher ses premiers points, après la lourde défaite concédée deux semaines plus tôt face à l'Ajax Amsterdam (3-0).

Une stratégie pour le moment payante, avec notamment l'émergence de talents tels que Fiyako Tomori, 21 ans, mais surtout Mason Mount, milieu de 20 ans, et Tammy Abraham, nouvelle flèche offensive des Blues et auteur de 7 buts depuis le début de saison, à seulement 21 ans. Pour autant, le club londonien est loin de tout écraser sur son passage, se classant 7e en Premier League et ayant perdu son premier match de Ligue des champions à domicile, face au FC Valence (1-0).

De son côté, le LOSC vit, malgré cette large défaite face à l'Ajax Amsterdam sur la scène européenne, un début plutôt satisfaisant, dans la lignée de sa formidable saison dernière, qui lui avait permis de se classer deuxième de Ligue 1. A l'heure actuelle, les Dogues sont quatrièmes, comptant 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 8 journées, pour un total de 14 points, à quatre longueurs du leader, le Paris Saint-Germain.

Au niveau des forces en présence, Lille devrait aligner un 4-4-2 se reposant sur une charnière centrale Gabriel-Fonte, d'un duo au milieu composé de Sanches et André, alors que Bamba et Araujo seront chargés d'alimenter en ballons Loïc Rémy et la grande révélation de ce début de saison, Victor Osimhen. Côté Blues, les trois pépites Tomori, Mount et Abraham seront présentes dans un 4-3-3, accompagnés de Willian, Jorginho, Azpilicueta mais surtout N'Golo Kanté, vraisemblablement présent après une absence le week-end dernier face à Brighton (2-0), alors qu'il avait effectué son retour à la compétition face à Liverpool le 22 septembre dernier après un mois d'absence.