Dauphin mérité du PSG, comment le LOSC est revenu dans la lumière

Le LOSC occupe cette position sans discontinuer depuis le 4 décembre dernier, au soir de la 16e journée. "J'entends souvent qu'un tel n'est pas là ou un autre n'est pas là", a rappelé Christophe Galtier, en référence aux contre-performances chroniques de l'OL et de l'OM. "Mais on est à deux points de moyenne par match, c'est une performance. On est un bon deuxième." Les résultats aidant, Lille a engrangé de la confiance. Et au fil des semaines puis des mois, le cercle vertueux s'est entretenu.





Mais si les Nordistes en sont là aujourd'hui, ils le doivent aussi à leur réussite insolente. Bien qu'à la tête du quatrième effectif le moins stable de Ligue 1 (1,19 saison en moyenne), la direction lilloise a réussi à intégrer les arrivants, à l'image de José Fonte, champion d'Europe avec le Portugal et véritable meneur d'hommes, et du prometteur Rafael Leão (8 buts, 1 passe décisive). Après 32 journées, l'équipe affiche la deuxième meilleure défense (29 buts) et la deuxième meilleure attaque (54 buts). Nicolas Pépé s'érige en symbole de cette consécration. Intenable depuis le début de la saison, l'international ivoirien de 23 ans est impliqué dans 53,7% des buts nordistes cette saison en Ligue 1 (19 réalisations, 11 passes décisives).