Lille-PSG : Thomas Tuchel très remonté contre sa hiérarchie à l’issue de la débâcle

Et Thomas Tuchel de louer la qualité de son adversaire du soir : "Lille c'est une équipe fantastique. On doit avoir la qualité si on veut gagner ici. Or, on joue depuis longtemps sans Ney (Neymar), sans Edi (Edinson Cavani). On fait des entraînements avec douze, treize, quatorze joueurs", a-t-il constaté avec amertume avant d’évoquer le match à venir contre Nantes mercredi. "Verratti est suspendu, Thiago (Silva) est blessé, Meunier est blessé. Nous serons peut-être treize ou quatorze. On manque de joueurs. Il nous manque Adrien Rabiot, il nous manque Lassana Diarra. Il nous manque beaucoup de joueurs mais tout le monde accepte ça parce que on gagne, on gagne, on gagne. Mais c'est trop".





A travers ses déclarations, le coach du PSG a en tout cas envoyé un message fort à sa hiérarchie en vue de la saison prochaine, espérant vivement disposer d’un effectif plus fourni. Reste à savoir s’il sera entendu.