Lionel Messi à nouveau dans le viseur du fisc espagnol pour d'éventuels salaires déguisés du Barça

En cause, plus de 12 millions d'euros de versements du Barça à la "Fundacion Leo Messi" qui pourraient être en fait des salaires déguisés du club catalan au quintuple Ballon d'or. Le quotidien espagnol, qui a eu accès aux documents des Football Leaks, affirme en effet que le Barça a versé "au moins 12,7 millions d'euros (à la Fondation Messi) entre 2010 et 2016". Lors d'une première période, de 2010 à 2013, avant la création officielle de la Fondation active depuis 2007, le FCB lui aurait fait des dons en s'appliquant une déduction fiscale de 35%. Paiements dont le fisc espagnol se demande s'ils ont été "rémunérateurs" et destinés à éviter des impôts, sur les sociétés pour le Barça, sur les revenus pour le joueur.