Lionel Messi remporte son sixième Ballon d'Or, un record absolu

Quand ce n'est pas Ronaldo, c'est Messi. Auteur d'une nouvelle saison exceptionnelle, l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, a remporté ce lundi pour la sixième fois de sa carrière le Ballon d'Or. Un record absolu qui fait de lui le joueur le plus titré de l'histoire du football. Avec ce 6e titre de meilleur joueur de la planète, glané à Paris devant les stars de Liverpool Virgil Van Dijk (2e) et Sadio Mané (4e), et son internel rival Cristiano Ronaldo (3e), Messi est désormais seul au monde.

"La Pulga" se retrouve perchée tout là-haut, devant des légendes comme Johan Cruyff, Michel Platini, Marco Van Basten (3 Ballons d'Or chacun) et surtout, donc, devant Cristiano Ronaldo (5 Ballons d'Or).