Lionel Messi sportif le mieux payé au monde selon Forbes, Pogba premier Français du classement

Ce mardi, le magazine américain Forbes a publié son classement des 100 sportifs les mieux payés de la planète. Et pour la première fois depuis sa création en 1990, le football s'offre l'intégralité du podium. Ainsi, la mégastar du Barça Lionel Messi, premier avec près de 112,5 millions d'euros empochés entre juin 2018 et juin 2019, devance l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (96M€) et la star du PSG Neymar (92M€). L'Argentin succède à la légende de la boxe Floyd Mayweather, qui avait gagné 243 millions d'euros pour son combat contre la star de l'UFC Conor McGregor en août 2017.





Au pied du podium cette année, le boxeur mexicain Saul "Canelo" Alvarez a récolté 83 millions d'euros, devant l'icône du tennis Roger Federer (82,5M€), les joueurs de football américain Russell Wilson (79,1M€) et Aaron Rodgers (78,9M€), la superstar des Lakers LeBron James (78,6M€) et deux autres joueurs de NBA, les stars des Golden State Warriors, Stephen Curry (70,5M€) et Kevin Durant (57,8M€), qui complètent le top 10. Longtemps abonné à la première place, le golfeur Tiger Woods est classé au 11e rang avec 56,5 millions d'euros gagnés.