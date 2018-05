Son cas fait débat mais Didier Deschamps a tranché : "Florian Thauvin est quelqu’un d’exceptionnel"

On pensait l’assertion cantonnée au café du commerce er aux réseaux sociaux. Mais on l’a entendue ce jeudi soir dans la bouche d’un journaliste d’un quotidien sportif national, qui a posé la question suivante à Didier Deschamps : "Est-ce un pari de convoquer Florian Thauvin, alors qu’il n’est pas bon dans les grands matchs, comme on l’a encore vu hier (mercredi) soir en finale de la Ligue Europa ?" Le sélectionneur de l’équipe de France, qui venait de livrer quelques minutes auparavant sa liste de 23 joueurs pour le Mondial russe de cet été (14 juin-15 juillet), a levé les yeux au ciel, avant de répondre, mi-amusé, mi-sérieux.