Liste de Didier Deschamps : quels absents et quels petits nouveaux chez les Bleus ?

Victime de la plus redoutée de toutes les blessures, la rupture des ligaments croisés du genou, lors du match de son équipe du Bayern Munich face à Leverkusen le 15 septembre, le milieu Corentin Tolisso a été opéré avec succès dès le lendemain, et restera sur le carreau durant environ six mois. Samuel Umtiti, lui, hésite à se faire opérer ou non (ce qui augmenterait fatalement son temps de convalescence), mais il est lui aussi d’ores et déjà forfait pour les deux matchs de l’équipe de France à venir. Selon Ernesto Valverde, son entraîneur à Barcelone, le défenseur ressent une gêne dans l'articulation de son genou gauche. Mais plusieurs médias espagnols affirment que sa blessure est plus sérieuse. Quoi qu’il en soit, Didier Deschamps ne prendra pas le moindre risque avec lui.