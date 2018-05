"Vous trouverez sur cette photo trois joueurs qui méritent d’aller en Russie" : le FC Valence de Kondogbia tacle Didier Deschamps

Visiblement, le club espagnol du FC Valence ne pardonne pas tout à son ancien joueur Didier Deschamps, qui a évolué au sein du club "ché" lors de sa dernière saison en carrière, en 2000-2001. Aujourd'hui sélectionneur des Bleus, "DD" a annoncé sa liste des 23 Bleus et des 7 réservistes pour le Mondial 2018 jeudi soir au 20H de TF1 et a "oublié" un certain Geoffrey Kondogbia.





Brillant au milieu de terrain cette saison avec le FC Valence, le joueur prêté par l'Inter Milan postulait à une place dans le groupe France mais n'a finalement pas été retenu, ni dans les 23, ni au sein des suppléants.