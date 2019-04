Al-Khelaïfi se fâche avec un dirigeant lillois, Mbappé fou de rage, Tuchel règle ses comptes... Récit de la soirée où le PSG a implosé

Thomas Tuchel pointe ici les manques de l’effectif mis à sa disposition, mais aussi l’accumulation des blessés ("Ça ne peut pas être que de la malchance") et par ricochet toute la politique sportive parisienne. "Il nous manque Adrien Rabiot et Lass Diarra pour la saison", a-t-il en effet enfoncé, révélant finalement son désaccord concernant la mise à l’écart de ces deux joueurs par les dirigeants. Un journaliste a ensuite demandé si le coach visait alors spécifiquement son directeur sportif, Antero Henrique. Réponse : "Je ne sais pas, c'est clair, non ? C'est la réalité, je suis entraîneur et depuis dix semaines, on n'a pas la possibilité de choisir 16 joueurs." S’il est rare de voir le PSG humilié en Ligue 1, il l’est peut-être encore plus d’entendre un entraîneur critiquer ainsi sa hiérarchie à haute voix... Et, ces prochains jours, Martine Aubry ne sera plus là pour faire rempart.