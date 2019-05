Lutte contre l'homophobie : Antoine Griezmann en couverture du magazine Têtu

Le 14 mai dernier, le champion du monde avait déjà abordé le sujet de l'homosexualité dans le football pour un documentaire diffusé sur France 2 intitulé "Footballeur et homosexuel, au cœur du tabou". Dans cet entretien, le Français affichait une position franche. Il avait expliqué ce qu'il ferait si l'un de ses coéquipiers l'informait de sa volonté de faire son coming-out. "Je l'encouragerais à être fier et heureux", avait-il déclaré. "Je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres et je ferais tout pour être autour de lui et montrer que c'est normal." Il avait été l'un des seuls joueurs en activité à accepter d'en parler.





L'homosexualité reste en effet un sujet tabou dans le football. Samedi 18 mai, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la Ligue de football professionnel (LFP) avait demandé aux capitaines, entraîneurs, arbitres et délégués de matches participant à la 37e journée de championnat de porter un brassard arc-en-ciel aux couleurs de la communauté LGBT+. La consigne n'a pas été respectée partout et par tous, certains arguant pour leur défense que le brassard "ne tenait pas bien" sur le biceps.