L’OL est troisième du classement de la Ligue 1, six points derrière le Losc (avec un match en moins), mais personne n’est dupe : avec son budget annuel de 285 millions d’euros (contre 90 millions pour Lille), et son centre de formation parmi les réputés d’Europe, le club lyonnais est de loin le mieux armé pour terminer dauphin du PSG, implacable leader aux 500 millions par an.