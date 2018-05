Mai 68, ils ont testé l'autogestion (5/5)- Et pourquoi pas les footballeurs ?

Cette remise en cause des rapports sociaux impacte dès lors l'organisation d'événements dans le milieu sportif, comme en témoignent les archives de l'époque. Sur le terrain, cela se traduit par des reports ou des annulations. Parfois en raison des grèves du personnel (et de l'absence de bénévoles) chargé d'encadrer les manifestations sportives. Souvent à cause des routes barrées ou fermées, qui empêchent le public de se rendre sur place. Sont ainsi touchées la majeure partie des courses cyclistes, Roland-Garros avec une avalanche de forfaits constatés chez les joueurs lors des premiers tours, ou encore la course automobile des 24H du Mans, initialement prévues les 15-16 juin mais repoussées au week-end des 28-29 septembre.