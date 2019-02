Bière, passes décisives et insultes aux supporters... Le retour mouvementé d'Angel Di Maria à Manchester

Ce n’est pas tout, loin de là. En effet, l’habituellement très placide public des Red Devils ne s’est réveillé que pour le prendre en grippe, avec une certaine véhémence, le sifflant et le huant tout au long de la rencontre. Point d’orgue de ce traitement de faveur : un coin entier du stade s’est levé pour brandir rageusement le poing en sa direction et lui lancer des projectiles quand l’ex, parti à l’été 2015 dans un bruit de vaisselle cassée, a tenté de tirer un corner au cœur de la seconde période. Une bouteille de bière a ainsi atterri sur son dos. Et là, Di Maria a une première fois répliqué avec panache, se tournant vers la foule et mimant de boire ladite bière. L’image, forcément marquante, restera.