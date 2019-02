Manchester United-PSG : comment suivre le 8e de finale tant attendu de la Ligue des champions ?

La tension monte à quelques heures de l'affrontement tant attendu entre Manchester United et le Paris Saint-Germain à Old Trafford, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Privés de Neymar Jr, Edinson Cavani et Thomas Meunier, les hommes de Thomas Tuchel vont se frotter à la bande d'Ole Gunnar Solskjaer, en très grande forme ces dernières semaines, notamment grâce à son duo de Frenchies composé de Paul Pogba et Anthony Martial.





Le coup d'envoi de ce choc du premier tour à élimination directe de la coupe aux grandes oreilles aura lieu à 21h et sera à suivre sur RMC Sport 1, ainsi que sur notre site en live commenté.