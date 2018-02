Mariano Rajoy ne veut pas de Neymar au Real Madrid et pense que "le PSG peut finir à la rue"

Sur ce choc majuscule, Mariano Rajoy considère que "son" Real a toutes ses chances, malgré la saison difficile qu’il traverse. "Si on pense rationnellement, on peut se dire qu’on va se faire secouer. Mais dans ce genre de matchs, tout peut arriver. N’oublions pas que nous parlons du Real Madrid et que la Ligue des champions est sa compétition. Encore plus aujourd’hui, avec un décrochage en Liga et une élimination en Coupe. Ce sont les mêmes joueurs que la saison dernière, c’est le champion, celui qui a gagné trois des quatre dernières Ligue des champions. Moi, je crois qu’on peut les mettre à la rue", lance-t-il, enflammé.