Marseillaise sifflée : "inacceptable" pour Emmanuel Macron

La rencontre entre la France et la Turquie, perdue par les Bleus, a provoqué l'indignation. Ce n'est pas le résultat qui a scandalisé, mais plutôt La Marseillaise sifflée par les supporters turcs. Dans l'Hexagone, ces sifflets ont été perçus comme une insulte. Trouvant cela "inacceptable", Emmanuel Macron demandé à la Fédération française de football d'obtenir des sanctions auprès de l'UEFA.



