"Marseille n'est pas à vendre", prévient son président Jacques-Henri Eyraud

L'offre de 700 millions d'euros, avec des fonds saoudiens, révélée et conduite par Mourad Boudjellal, a agité le football français. Elle se décomposerait en 300 millions d'euros pour le rachat du club, 200 millions pour combler des dettes et encore 200 millions pour le mercato.

Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, a déjà investi plus de 300 millions d'euros dans le club, 50 millions à l'achat, 78 millions de reprise de dettes et environ 220 millions dans les transferts. Certaines sources proches du dossier estiment que 300 millions d'euros serait un bon prix pour Franck McCourt, qui ne perdrait pas trop dans l'affaire. D'autres au contraire rappellent que l'homme d'affaires américain, s'il doit revendre, le fera bien plus tard et avec bénéfices.

En interne, on insiste sur le fait que le projet de McCourt est "à long terme", à l'image de la prolongation de contrat avec baisse de salaire du meneur de jeu Dimitri Payet, annoncée ce samedi.