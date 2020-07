Masque obligatoire et stade quasi vide : drôle d’ambiance pour la finale de la Coupe de France

C’est le premier match officiel en France depuis le 10 mars dernier et la rencontre entre l’équipe de France féminine et les Pays-Bas. Et pas n’importe lequel, une finale de la Coupe de France, qui se déroule dans une ambiance particulière à cause de l’épidémie de coronavirus.

Car la rencontre entre le PSG et St-Etienne au Stade de France a été soumise à de strictes normes sanitaires : le port du masque a été rendu obligatoire et le nombre de places limité à 5.000 spectateurs, alors que la capacité du stade atteint les 81.000 places. Les ultras des deux camps ont d'ailleurs décidé de boycotter le match pour protester contre cette limitation de la jauge. Ce sont donc face à des gradins quasi vides que le Paris Saint-Germain et l’ASSE se rencontrent pour décrocher la Coupe. A la mi-temps, le PSG menait 1-0.