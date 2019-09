EN DIRECT - France-Albanie (2-0) : nouveau missile de Griezmann, détourné par le gardien albanais

EN DIRECT - Avant de retrouver l'Andorre mardi, l'équipe de France reçoit l'Albanie ce samedi à 20h45 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Même diminués par les blessures de titulaires indiscutables, les Bleus restent les favoris. La méfiance est toutefois de mise face à une équipe contre laquelle ils ont eu parfois eu du mal.

Aux habituels titulaires que sont Pavard et Hernandez, tous deux recrutés par le club bavarois, il faut ajouter les retours de Corentin Tolisso et Kingsley Coman.

Griezmann frappe le premier corner pour les Bleus. Lenglet se démarque et jaillit au point de penalty pour placer sa tête. C'est au-dessus du but de Strakosha.

📊 C'est le 2e but de Kingsley Coman en équipe de France, le premier depuis... 3 ans et demi.

L'Albanie a pris un gros coup sur la tête avec ce but de Coman dans le premier quart d'heure. On assiste désormais à un attaque-défense à la faveur des Bleus.

📊 En 58 sélections, Varane n'avait délivré aucune passe décisive avec les Bleus. En 27 minutes, il a servi Coman sur un plateau et enclenché l'action du deuxième but.

⏰ C'EST REPARTI AU STADE DE FRANCE !!! Aucun changement à noter de part et d'autre pendant la pause. On repart avec les 22 mêmes acteurs pour la seconde période.

Griezmann manque de réussite ! Lemar et Giroud combine dans l'axe. Le ballon arrive jusqu'à l'attaquant du Barça. Il envoie un missile du gauche, dévié in extremis en corner.

"Cette défaite (contre la Turquie) fait mal mais elle est digérée, elle est derrière", a assuré le sélectionneur tricolore Didier Deschamps. Pour Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, il faudra montrer tout autre chose face à l'équipe des Balkans afin de tirer un trait sur ce revers inquiétant. "On pourra qualifier d'accident la défaite en Turquie seulement si on arrive à montrer un autre état d'esprit samedi contre l'Albanie et mardi contre Andorre. La meilleure façon d'effacer la défaite, c'est de tout gagner."

Face à l'Albanie, 64e nation au classement Fifa, l'équipe de France s'avance sans ses cadres Kylian Mbappé, Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous à l'infirmerie. Des forfaits qui s'ajoutent à ceux de Dembélé, Thauvin, Ndombélé et Laporte, également blessés. C'est donc l'opportunité pour certains hommes de l'ombre de briller aux yeux de Didier Deschamps afin pourquoi pas de bousculer la hiérarchie. Cela devrait être le cas du revenant Corentin Tolisso, de Kingsley Coman, annoncé en lieu et place de Mbappé, et enfin de Thomas Lemar, qui devrait profiter du repositionnement de Matuidi. En attendant les possibles premiers pas en Bleu des nouveaux venus, l'attaquant lillois Jonathan Ikoné et le milieu d'Arsenal Matteo Guendouzi.