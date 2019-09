France-Albanie : sur quelle chaîne regarder le match des Bleus ?

PRATIQUE - Ce samedi à 20h45, les Bleus affrontent l'Albanie dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020. Battue par la Turquie (2-0) avant de se reprendre face à Andorre (4-0) en juin, l'équipe de France va chercher à faire le plein de points à domicile. Voici comment ne rien louper de la rencontre des hommes de Deschamps.

C'est la rentrée pour les Bleus. Vaincue par la Turquie (2-0) avant de relever la tête face à Andorre (4-0) lors du dernier rassemblement en juin, l'équipe de France reçoit l'Albanie samedi 7 septembre (à 20h45) au Stade de France pour le compte des éliminatoires à l'Euro 2020. Leaders du Groupe H, les hommes de Didier Deschamps n'ont plus le droit à l'erreur dans une poule où l'Islande et la Turquie ont le même nombre de points et ne sont devancés qu'à la seule différence de buts.

Conformément aux droits TV distribués par la Fédération française de football (FFF) jusqu'en 2022, les chaînes TF1 et M6 se partagent les matches des champions du monde. Cette fois-ci, c'est au tour de M6 de diffuser cette rencontre.