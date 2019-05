EN DIRECT - OM-OL : le bus de Lyon caillassé sur le chemin menant au Vélodrome

LIVE - Dimanche soir, l'OM reçoit l'OL au Vélodrome lors de la 36e journée de Ligue 1. Les Lyonnais peuvent distancer Saint-Étienne dans la course au podium et à la Ligue des champions, en cas de victoire face à des Marseillais qui n'ont presque plus rien à jouer, sauf peut-être leur honneur.