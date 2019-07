Match Sénégal-Algérie : les supporters se préparent

Cette Coupe d'Afrique des Nations déchaîne les passions. Si la finale de la CAN 2019 a lieu au Caire, la fête que ce soit côté sénégalais ou algérien, gagnera forcément l'Hexagone. À Paris et à Marseille, les supporters se préparent. Ceux des Lions de la Teranga et des Fennecs mettent déjà l'ambiance dans les rues. Nos reporters y ont récolté leur enthousiasme.



