Matchs le week-end, système de relégation européen... La Ligue des champions en passe de faire sa révolution ?

Selon le Wall Street Journal, l’objet de cette réunion, initialement censée rester bien plus discrète, est de mettre sur la table des négociations plusieurs sujets clivants, tels qu’un projet de Ligue des champions qui se jouerait le week-end (et non plus en milieu de semaine), avec un minimum de 14 matchs à disputer (contre huit actuellement) pour chacune des 32 équipes participantes, et surtout un système de promotion-relégation continental, dans lequel seulement quatre équipes chuteraient, en fin de saison, à l’échelon inférieur. Manière de protéger pour de bon les clubs les plus riches de ce genre de contrariétés, et en conséquence de maintenir les clubs lambda dans l’ombre.