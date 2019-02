Matisse Morville, le fils aîné de JoeyStarr, signe... à l’AJ Auxerre

Sur les photos ci-dessous, il n’a pas l’air particulièrement ravi, derrière ses lunettes noires, mais au fond, Didier Morville, plus connu sous le pseudonyme de JoeyStarr, n’est pas peu fier. Ce dimanche, le club de l’US Villejuif annonce, via son compte Facebook, la signature de son gardien de but, Matisse Morville, le fils aîné du rappeur, à l’AJ Auxerre, pôle d’excellence de la formation française.