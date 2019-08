Mbappé et Cavani blessés ... Après son succès face à Toulouse, le PSG confronté à une hécatombe en attaque

Interrogé sur le sujet après la rencontre, l'entraîneur allemand n'a pas voulu se prononcer avant de connaître l'étendue des dégâts : "Je ne peux pas donner de détails sur les blessures de Cavani et de Mbappé, on ne sait pas encore si c'est grave et s'ils manqueront la Ligue des champions. Je ne suis pas préoccupé, je suis juste déçu pour mes joueurs." En cas d'absence de moyenne ou longue durée de ses deux buteurs, le staff et la direction parisienne pourraient prendre des décisions dans les jours à venir.





La première, réintégrer sa superstar Neymar Jr, jusqu'ici écarté en raison d'un éventuel transfert en Espagne. Ouvert à l'idée d'un départ du Brésilien il y a quelques semaines, Leonardo, sûrement échaudé par les propositions inadéquates du Barça pour faire revenir le joueur en Catalogne, n'était plus aussi catégorique le 15 août dernier dans un entretien accordé à RMC Sport : "Neymar a commis des erreurs. Vous savez, moi, je ne le connaissais pas avant. Au fil des jours, j’apprends à le connaître. Et je pense sincèrement que c’est un bon garçon avec un très bon fond. Et sur le terrain, c’est un joueur extraordinaire. (...) Il y a des discussions pour son futur comme vous le savez aujourd’hui mais il n’y a rien d’avancé."