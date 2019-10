Mbappé frustré, Cavani "déçu"... Les "petites" contrariétés de Thomas Tuchel au PSG

Ainsi, la sortie du prodige français Kylian Mbappé à l’issue du match face à Bruges, lors duquel il avait inscrit un triplé en entrant en jeu, n’est pas passée inaperçue : "Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi." Une manière pour le champion du monde tricolore de montrer qu’il veut être la pièce centrale du projet parisien, et ce malgré Neymar Jr.

Ce à quoi Thomas Tuchel avait répondu sur RMC : " Ce n'est pas possible qu'il pense que je veuille jouer sans lui! Parce qu'il sait que je déteste jouer sans lui." Pourtant, selon Le Parisien, l’attaquant de 20 ans, formé à l’AS Monaco, ne se sentirait pas considéré à sa juste valeur par Thomas Tuchel. Ainsi, si les compliments à répétition de l’Allemand à destination de Neymar ne gêneraient pas le Français, les louanges dont bénéficient également ses coéquipiers, tels que Thiago Silva ou Angel di Maria, renforceraient ce sentiment chez Mbappé.

De plus, le natif de Bondy aimerait jouir de plus de responsabilités, comme par exemple tirer les penaltys, jusqu’ici alloués à Neymar et Cavani. Ce même Cavani qui vivrait de moins en moins bien son traitement, relégué au second plan en attaque avec l’émergence de Mauro Icardi, qui a profité de la blessure de l’Uruguayen pour inscrire 7 buts en autant de rencontres disputées. Selon L’Equipe, "El Matador" serait vexé de ne plus débuter les rencontres. Un sentiment qu’a évoqué Tuchel en conférence de presse, admettant que Cavani était "déçu" de sa situation actuelle.