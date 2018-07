Cristiano Ronaldo à la Juventus : une folle rumeur de transfert en questions

C’est précisément ce que sont en train d’étudier les dirigeants italiens. Aux dernières nouvelles, selon Sky Sports et la BBC, le Real Madrid vient de baisser la clause libératoire de Ronaldo, initialement fixé à un milliard d’euros, à 100 millions d’euros. Ce qui signifie que le club espagnol est vendeur, et conscient des limites de la Juventus. En effet, Ronaldo gagne 21 millions d’euros par an à Madrid et exige désormais des émoluments à hauteur de 30 millions annuels. Or, à la Juve, le plus gros salaire (celui de Gonzalo Higuain) s’élève à 7,5 millions par saison...





C’est donc peu dire qu’en recrutant le quintuple Ballon d’or, la Juve exploserait son budget. Et il faudrait alors que l’actionnaire, le richissime Andrea Agnelli, mette la main à la poche… Interrogé ce mercredi par Sky Italia au sujet de la probabilité de la venue de Ronaldo, le directeur sportif de la Juve, Giuseppe Marotta, sourire aux lèvres, a répondu : "Je préfère ne pas en parler pour le moment." Tout est dans le "pour le moment".