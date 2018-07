Usain Bolt pourrait bien s'être trouvé un club de foot

Un essai qui, s'il est concluant, pourrait être suivi d'un contrat pour une saison. Des discussions sont en cours depuis quatre ou cinq mois et il y a encore "du travail à faire. Si tout va bien, qui sait, il va peut-être jouer en Ligue A cette saison", a indiqué Shaun Mielekamp, le président du club, sur Channel Seven. "La Ligue A avait besoin d'un héros et nous avons un Superman", a pour sa part déclaré Tony Rallis, agent impliqué dans l'opération. A la radio Sky Sports, il raconte qu'un accord "de principe soumis à quelques conditions" a été trouvé et que l'essai débutera dès que la Fédération australienne de football aura validé sa participation au processus.