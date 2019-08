Mercato : ça vaut quoi Renato Sanches, "la recrue spéciale" du LOSC ?

Bien avant de s'installer dans le Nord, Renato Sanches a eu une vie bien remplie. Officiellement né le 18 août 1997, dans un quartier défavorisé de Lisbonne, ce fils de parents d'origine cap-verdienne n'est déclaré à l'état civil portugais que lorsqu'il a 5 ans. Peu après sa naissance, son père émigre en France et ne prend pas le temps de régulariser la situation du jeune Renato, âgé de 5 mois à l'époque. Un laps de temps qui fait naître, par la suite, des suspicions sur son âge réel.





De retour au pays avec toute sa famille, ce fan de Clarence Seedorf commence le foot à 8 ans et intègre son premier club, l'Águias da Musgueira. Il se fait très vite remarquer sur les terrains. Repéré par Benfica, il signe dès la saison suivante pour le club lisboète, qui l'acquiert pour un peu moins de 1000 euros. En 2014, à l'âge de 17 ans, il intègre l'équipe réserve benfiquiste puis effectue ses premiers pas avec l'équipe première un an plus tard. Malgré son jeune âge, Renato s'impose progressivement comme un titulaire. Le 4 décembre 2015, il devient le plus jeune buteur de Benfica au XXIe siècle avec un bijou.