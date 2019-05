Eden Hazard transféré au Real Madrid pour près de 100 millions d’euros

En fin de contrat dans un an, Eden Hazard a jusqu’ici refusé de le prolonger, et n’a pas caché son envie de rejoindre un jour le Real. Son transfert devrait avoisiner les 100 millions d’euros, rapporte le quotidien sportif. Une valeur proche des transferts de Cristiano Ronaldo (94 millions en 2009) et Gareth Bale (100 millions en 2013).





"J’ai pris ma décision mais il ne s’agit pas que de moi", déclarait le capitaine des "Diables rouges" après le match contre Leicester. Eden Hazard "a été un grand joueur de Chelsea pendant sept saisons et maintenant il est temps de respecter sa décision", a de son côté déclaré dimanche à la BBC Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues.