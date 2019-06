EN DIRECT - Meunier prêt à rester au PSG, un recrutement low-cost à l'OM... Suivez les premiers mouvements du mercato

DU MONDE À LA PORTE POUR MEUNIER





Interrogé par Le Parisien, Thomas Meunier a fait savoir qu'il ne manquait pas de propositions pour quitter le PSG, où son avenir s'est assombri. "Il y a eu des coups de fil depuis janvier, avec des clubs intéressés. Il y a une dizaine de clubs, qui sont tous du top 5 de leur championnat", a fait savoir le latéral droit parisien. " Si le club me dit : "écoute, on veut te vendre, on a besoin d'argent, il y a le fair-play financier", et que je ne jouerai pas l'année prochaine, on trouvera une solution qui arrangera les deux camps, bien sûr."